Dentro la dottrina marittima turca della Mavi Vatan che accende lo scontro con la Grecia (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Germania, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea, è impegnata in un’estenuante opera diplomatica per condurre Atene e Ankara a un tavolo negoziale e per disinnescare l’escalation della tensione nelle acque calde del Mar di Levante dove Turchia e Grecia si contendono confini e pertinenze marine.Il 25 agosto, il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas si è recato ad Atene e ad Ankara per incontrare il suo omologo greco Nikos Dendias e quello turco Mevlüt Çavuşoğlu e sondarne le reali intenzioni negoziali e riferire le impressioni avute nella riunione dei Ministri degli Esteri dell’Unione Europea prevista per il 27 e 28 agosto a Berlino. Maas aveva come obiettivo quello di preparare il terreno per l’avvio dei colloqui diretti tra i due attori che si ... Leggi su huffingtonpost

