Delta offre gli slot alla futura Alitalia (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Le sirene di Lufthansa hanno fatto scattare la molla in casa Delta Air Lines che, di fronte alla prospettiva di vedere la nuova Alitalia approdare nel network concorrente Star Alliance, si sarebbe detta pronta a offrire importanti slot sulle rotte atlantiche per il Nord e Centro America. Delta Air Lines, capofila di Skyteam, è stata protagonista della lunga trattativa per il rilancio di Alitalia all’epoca del commissariamento, arrivando a offrire non più del 10% di quota di partecipazione in un aggregazione che avrebbe visto partecipe con un ruolo importante Ferrovie dello Stato. Messa alle spalle quella trattativa, il vettore americano si propone in uno scenario ben diverso a livello internazionale, con la crisi del trasporto aereo conseguente ... Leggi su quifinanza

Del resto un vettore con 70-80 aerei (molti dei quali nuovi di zecca) e circa 4.500 dipendenti, così come previsto dal piano industriale Alitalia, fa gola a tutti. Il colosso Usa non ha nessuna… Leggi ...

(Teleborsa) - Le sirene di Lufthansa hanno fatto scattare la molla in casa Delta Air Lines che, di fronte alla prospettiva di vedere la nuova Alitalia approdare nel network concorrente Star Alliance, ...Del resto un vettore con 70-80 aerei (molti dei quali nuovi di zecca) e circa 4.500 dipendenti, così come previsto dal piano industriale Alitalia, fa gola a tutti. Il colosso Usa non ha nessuna…