Del Piero e il messaggio per Messi: “Per ogni fine c’è un nuovo inizio” (FOTO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Per ogni fine c’è un nuovo inizio. In bocca al lupo Leo!” Questo il messaggio di Alessandro Del Piero dopo la notizia giunta ieri dell’addio di Lionel Messi al Barcellona. Oramai sembra mancare solo l’ufficialità per la definitiva separazione tra l’argentino e il club catalano. Del Piero, opinionista a Sky Sport, ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento per il futuro, quantomai incerto, della Pulce. Leggi su sportface

