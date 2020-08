Dei Delitti, dal 26 agosto la docuserie di Rai Storia sugli assassini seriali che hanno sconvolto l’Italia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Le sconcertanti storie di alcuni dei serial killer che hanno dominato le cronache italiane sono al centro di Dei Delitti, la docuserie prodotta da Rai Cultura e trasmessa da mercoledì 26 agosto alle 22.10 su Rai Storia. Da Vincenzo Verzeni, meglio noto come "il vampiro della Brianza", a Leonarda Cianciulli, la "saponificatrice di Correggio", fino al celeberrimo Donato Bilancia, il "killer dei treni", sono loro i protagonisti di un viaggio tra le menti degli assassini seriali, autori di omicidi che hanno colpito nel profondo l'immaginario collettivo. La docuserie Dei Delitti prova ad analizzare e raccontare i profili di questi assassini seriali, "mostri" terrificanti per ... Leggi su optimagazine

