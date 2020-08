Defunta fa dito medio sul manifesto. I parenti: "Foto che la rispecchia: era originale" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un manifesto funebre con una Foto che non lascia indifferenti: per le strade del riminese appare l’immagine di un’anziana signora immortalata col dito medio alzato.Il fatto non ha mancato di attirare l’attenzione, anche sui social: ad oggi il post con la Foto del manifesto ha ricevuto sulla pagina Facebook, ‘Matti di Rimini’ - che l’ha rilanciata - ha fatto migliaia di like e condivisioni. A scegliere l’immagine del manifesto, affisso in diversi quartieri, sono stati i familiari - una figlia e due nipoti - della Defunta, una signora di 84 anni scomparsa il 18 agosto e i cui funerali, per sua volontà, si sono tenuti in forma laica il 20 agosto.Ai giornali riminesi figlia e nipoti hanno spiegato ... Leggi su huffingtonpost

