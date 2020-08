Decreto Agosto, pioggia di emendamenti. Via libera al bonus di 4.800 euro a fondo perduto per i ristoratori. Il Governo ha messo in campo risorse per oltre 100 miliardi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il termine per la presentazione degli emendamenti al Decreto Agosto, a quanto avrebbe deciso l’ufficio di presidenza della commissione Bilancio del Senato che sta per avviare l’esame del provvedimento, sarà fissato probabilmente il 10 settembre al termine del ciclo di audizioni che inizierà la prossima settimana. Secondo quanto si apprende i relatori dovrebbero essere Daniele Manca (Pd) e Vasco Errani (Leu). Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dl Agosto sono entrate in vigore le misure, approvate dal Consiglio dei ministri, per continuare a sostenere il rilancio dell’economia del Paese colpita dall’emergenza Covid che seguono i decreti Cura Italia, Liquidità, Rilancio e Semplificazioni, stanzia ulteriori 25 miliardi di euro che ... Leggi su lanotiziagiornale

Sono in arrivo i pagamenti dei bonus baby sitting e bonus centri estivi per i lavoratori del settore sanitario pubblico e privato accreditato. Lo annuncia in una nota l'Inps. Come si legge, "il decret ...

Bonus Assunzioni 2020, cos’è e come funziona

Con l’emanazione del Decreto Agosto, è prevista una serie di misure economiche a sostegno di famiglie ed imprese colpite dall’emergenza post-covid. Una di queste è il Bonus Assunzioni 2020 destinato a ...

