De Santis difende Orsato: “Ha arbitrato bene la finale. In Italia c’è l’influenza dell’opinione pubblica” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Orsato ha arbitrato molto bene durante la finale di Champions League. Il VAR, però, ha cambiato la nostra concezione di giudicare. Ci fossilizziamo sui replay e ci fanno perdere ancor più sicurezza. Questo ci porta all’errore. In Italia, si sbaglia in questo senso: gli arbitri si lasciano influenzare da queste controversie e dall’opinione pubblica. De Laurentiis quando parla di Orsato toppa”. Sono queste le parole di Massimo De Santis, ex arbitro, ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Ha sbagliato quell’Inter-Juventus, ma per il resto è un arbitro di alto livello. Oggi vedo i nuovi arbitri che impiegano otto minuti per prendere una decisione in campo, a volte anche sbagliata. Si nascondono dietro al VAR. E ... Leggi su sportface

