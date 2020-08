Daydreamer - Le ali del sogno trama 27 agosto 2020: Leyla smaschera Emre e Aylin (Di mercoledì 26 agosto 2020) Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 27 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa che, per via di Leyla, Can scoprirà cosa Emre ed Aylin stanno tramando. Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 27 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa che, per via di Leyla, Can scoprirà cosa Emre ed Aylin stanno tramando, con le ovvie conseguenze. Mevkibe è presidentessa dell'associazione di quartiere e si rende conto che l'incarico è molto più impegnativo del previsto. Tuttavia non è si dimostra distratta ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno trama 27 agosto 2020: Leyla smaschera Emre e Aylin - romy63003881 : RT @Cris58Hy: Orgogliosa di #ErkenciKus dopo averla vista e rivista in turko???? ora me la gusto in italiano???? #DayDreamer le Ali del so… - utente_twitta : Ahia, si mette male per #DayDreamer - Le ali del sogno - @canyaman1989 cosa pensi deciderà @QuiMediaset_it dopo il… - MariaGr67429100 : RT @Cris58Hy: Orgogliosa di #ErkenciKus dopo averla vista e rivista in turko???? ora me la gusto in italiano???? #DayDreamer le Ali del so… - Silvana54972133 : RT @Cris58Hy: Orgogliosa di #ErkenciKus dopo averla vista e rivista in turko???? ora me la gusto in italiano???? #DayDreamer le Ali del so… -