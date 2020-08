DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni giovedì 27 agosto: Sanem litiga con Leyla, Can ripudia Emre (Di mercoledì 26 agosto 2020) Cinquantaduesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione della soap opera turca di Canale 5 DayDreamer – Le Ali del Sogno. La serie che ha per protagonisti Can Yaman e la collega Demet Ozdemir è giunta ad un terzo della versione italiana. Infatti sulla rete ammiraglia Mediaset vedremo oltre 150 episodi, mentre in quella originale sono 51 puntate della durata di due ore cadauna. Gli spoiler del prossimo appuntamento rivelano che Sanem capirà che dietro alla sparizione della cartellina c’è lo zampino di Layla. La sorella si sentirà in colpa, di conseguenza farà avere l’atto a Can. Quest’ultimo si precipiterà da Emre dicendogli che deve dimenticarsi di avere un fratello ... Leggi su kontrokultura

