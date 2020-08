DayDreamer, anticipazioni puntata 26 agosto: Sanem e Fabri sono amanti? (Di mercoledì 26 agosto 2020) anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 26 agosto di DayDreamer: Fabbri fa un regalo a Sanem e Can si infuria DayDreamer va in onda su Canale 5 alle 14.40. La trama della puntata di oggi: Il piano di Aylin va avanti come lei ha organizzato e così quando Sanem riceve un regalo pensa che provenga da Can e che glielo abbia regalato per il suo compleanno, invece èArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

tuttotv_info : Daydreamer – Le ali del sogno, le trame dal 31 agosto al 4 settembre 2020 - Daydreamer – Le ali del sogno, le trame… - periodicodaily : Day Dreamer 2020: le anticipazioni di mercoledì 26 Agosto ~ #daydreamer #26agosto #staseraintv - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 25 agosto 2020 - zazoomblog : Anticipazioni Daydreamer 27 agosto: Sanem trova il documento nell’ufficio di Leyla. Questa lo consegna a Can che li… - zazoomblog : DayDreamer Anticipazioni Puntate 31-08 – 04-09 2020: Can si Avvicina a Ceyda! - #DayDreamer #Anticipazioni… -