Daniele Scardina ha provato a riconquistare Diletta Leotta, ecco come (Di mercoledì 26 agosto 2020) Da buon sportivo, Daniele Scardina non molla. Il pugile avrebbe tentato di riconquistare Diletta Leotta, con la quale la storia d'amore è terminata dopo il lockdown. Secondo quanto riferisce il settimanale Chi, Scardina, infatti, avrebbe avvicinato la conduttrice di Dazn in Sardegna, dove entrambi hanno trascorso (separatamente) un periodo di vacanze. Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic insieme in Sardegna? Nuovi retroscena sulla loro "amicizia" La giornalista Diletta Leotta e il calciatore Zlatan Ibrahimovic al centro dei gossip per il loro legame speciale 26 agosto 2020 17:23. Leggi su blogo

