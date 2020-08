Dalla Spagna, il padre di Messi a colloquio col City: si parla di un biennale da 200 milioni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sarebbero già in corso trattative per il passaggio di Lionel Messi al Manchester City: a riportarlo è la radio catalana RAC1, molto vicina al Barcellona. Quest’ultima afferma che il padre della Pulce avrebbe avuto un colloquio con Ferran Soriano, ex presidente del Barcellona e amministratore delegato del club inglese. Sempre Dalla radio arrivano indiscrezioni in merito alla firma: un biennale da circa 100 milioni di euro lordi a stagione. Inoltre, Leo vuole che Guardiola sia il suo allenatore almeno per quest’anno: si rafforza dunque il destino di Messi con Guardiola, nello stesso club che punta a vincere la Champions League. Leggi su sportface

