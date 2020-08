Dal calcio ai motori: il futuro di Messi è… alla Honda al posto di Marquez (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lionel Messi dirà addio al Barcellona. Ma il suo futuro potrebbe non essere nel mondo del calcio... almeno secondo la Honda. La sezione della scuderia giapponese della MotoGP, infatti, ha voluto scherzare sulla Pulce e sul destino del suo pilota di punta Marc Marquez, al momento fermo per infortunio.Messi alla Hondacaption id="attachment 1012573" align="alignnone" width="418" Messi Honda (twitter Honda)/captionAttraverso un simpatico fotomontaggio condiviso su Twitter, la Repsol Honda ha giocato sul futuro di Lionel Messi e quello di Marc Marquez, vestendo il fuoriclasse argentino con la tuta della scuderia di MotoGP.Al tweet ... Leggi su itasportpress

Leo Messi potrebbe non andare all’Inter. Secondo quanto riportato dal giornalista di Esporte Interativo, Marcelo Bechler, l’attaccante argentino avrebbe scelto di proseguire la sua avventura nel mondo ...L’ex Pelliccioni: «Lo volevo io nel 2017, è un buon acquisto». In serie C vanta 134 presenze, l’anno scorso era al Bisceglie MANTOVA. Il Mantova rinforza il reparto di centrocampo con il 28enne atleta ...