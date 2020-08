Dal 27 al 30 agosto si assegnano gli scudetti del beach (Di mercoledì 26 agosto 2020) CAORLE, VENEZIA,- Il grande beach volley torna a dare spettacolo sulle spiagge italiane e precisamente 368 giorni dopo l'assegnazione dello scudetto 2019 farà tappa a Caorle per dar vita alla nuova ... Leggi su corrieredellosport

IlContiAndrea : #ILoveBeirut è il concerto di beneficenza che #Mika terrà il 19 settembre e sarà trasmesso in live streaming su You… - Tg3web : 25 agosto 1960: sessant'anni fa, l'apertura delle Olimpiadi a Roma. I trionfi di Berruti e la corsa scalza di Abebe… - ItalianNavy : 'Un mare' di opportunità con la #MarinaMilitare! Pubblicato il bando di concorso per Volontari in Ferma Prefissata… - ADHRB : Dal 31 agosto al 5 settembre 2020, presso #LaSapienza di Roma si terrà una Summer School sulla coesistenza pacifica… - in_appennino : RT muoversintoscan '??Sono cominciati i lavori di asfaltatura in via Baracca a #Firenze. Fino a sabato senso unico d… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal agosto Inps, nel dl Agosto bonus da 1000 euro per autonomi e partite Iva: come funziona Sky Tg24 Coronavirus, Rossi firma l'ordinanza sui tamponi gratuiti nei porti e nelle stazioni della Toscana

È stata firmata oggi, 25 agosto, dal presidente della Regione Toscana, l’ordinanza sui test tamponi molecolari (gratuiti e su base volontaria), che saranno proposti ai viaggiatori, che transitano nei ...

Coronavirus, firmata l’ordinanza sui tamponi gratuiti nei porti e nelle stazioni

È stata firmata oggi, 25 agosto, dal presidente della Regione Toscana, l’ordinanza sui test tamponi molecolari (gratuiti e su base volontaria), che saranno proposti ai viaggiatori, che transitano nei ...

È stata firmata oggi, 25 agosto, dal presidente della Regione Toscana, l’ordinanza sui test tamponi molecolari (gratuiti e su base volontaria), che saranno proposti ai viaggiatori, che transitano nei ...È stata firmata oggi, 25 agosto, dal presidente della Regione Toscana, l’ordinanza sui test tamponi molecolari (gratuiti e su base volontaria), che saranno proposti ai viaggiatori, che transitano nei ...