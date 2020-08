Da casa vacanza a casa a luci rosse: Ischia come Amsterdam (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutocasamicciola Terme (Na) – I carabinieri della Stazione di casamicciola Terme hanno denunciato un 52enne incensurato del posto per sfruttamento della prostituzione. Aveva trasformato due appartamenti in locali per appuntamenti a luci rosse: l’attività – pubblicizzata da molti annunci anche sul web – era esercitata da 3 donne extracomunitarie. Ad insospettire i carabinieri un curioso via vai di persone, specie in orario notturno. Quando sono entrati nell’appartamento erano presenti 4 “clienti” e con loro anche il 52enne. Secondo quanto ricostruito dai militari, le donne pagavano una quota di affitto al denunciato senza ovviamente alcun contratto. Per questo motivo è stato denunciato anche ... Leggi su anteprima24

