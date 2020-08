Da Bannon a Briatore, da Casaleggio a Santori e Bettini, è il declino dei profeti della politica (Di mercoledì 26 agosto 2020) È un momentaccio per i maitre-a-penser 2.0, i chief strategist di tutti gli schieramenti che solo pochi anni fa sembravano aver sostituito con successo le ordinarie dinamiche di elaborazione del pensiero e della scelta politica. A destra sappiamo cosa è successo a Steve Bannon, rinnegato dai suoi referenti dopo aver fornito per anni carburante e suggestioni al sovranismo italiano. Nel mondo Cinque Stelle se la passa malissimo Davide Casaleggio, l’erede dell’utopia di Gaia, solo pochi mesi fa dominus indiscusso delle candidature, delle alleanze, dei soldi e ora in difficoltà persino nel farsi versare le quote di adesione alla sua piattaforma. A sinistra Goffredo Bettini, il Mazzarino dell’alleanza giallo-rossa, assiste al naufragio del progetto di innestare in modo ... Leggi su linkiesta

