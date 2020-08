Crotone, Molina: "Siamo partiti forte: dobbiamo mettere tanta benzina" (Di mercoledì 26 agosto 2020) TREPIDÒ - "Le gambe sono un po' appesantite come è giusto che sia perché dobbiamo mettere tanta benzina in vista del campionato che ci aspetta. Siamo partiti subito forte, sarà un torneo diverso, con ... Leggi su corrieredellosport

TREPIDÒ - "Le gambe sono un po' appesantite come è giusto che sia perché dobbiamo mettere tanta benzina in vista del campionato che ci aspetta. Siamo partiti subito forte, sarà un torneo diverso, con ...