Crollo di consumi, sedano al macero nei campi del foggiano Coldiretti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Al macero nei campi le piante di sedano in provincia di Foggia per il Crollo dei consumi e la drastica riduzione dei ritiri del prodotto da parte della Grande distribuzione organizzata. E’ la denuncia di Coldiretti Puglia che segnala il Crollo del mercato del sedano, nella culla produttiva foggiana, che dopo essersi salvato dai pesanti nubifragi delle scorse settimane, sta marcendo in campo per il Crollo della domanda. “Ai nostri agricoltori non resta che trinciare le piante, perché non possono anche sostenere gli ulteriori costi della raccolta”, afferma Pietro Piccioni, delegato confederale di Coldiretti Foggia. “Il ... Leggi su noinotizie

La crisi provocata dalla pandemia Covid-19 si abbatte sul comparto aeronautico italiano che rischia di “entrare in crisi in assenza di investimenti adeguati”. Lo rileva il report quindicinale dell’Oss ...

Vacanze, il Covid fa crollare del 30% la spesa a tavola

Ad essere colpite sono state soprattutto le città d’arte storiche mete del turismo dall’estero con trattorie, ristoranti e bar praticamente vuoti. "L’emergenza Covid fa crollare del 30% la spesa turis ...

