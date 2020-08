Crisi in Bielorussa, contro la censura torna Radio Libertà (Di mercoledì 26 agosto 2020) Blocchi su internet, irruzioni nelle emittenti non allineate, tracciamento delle telefonate. Ma le informazioni sulla Bielorussia viaggiano anche grazie a stazioni Radio situate nei Paesi dell'Est europeo. Che quella del 25 agosto sarebbe stata una serata calda a Minsk lo si temeva da giorni. Nel 29° anniversario dell'indipendenza dall'Urss (1991), il leader Aleksandr Lukashenko, non riconosciuto dell'Unione Europea, ha ribadito ancora un volta che intende reprimere ogni manifestazione contraria al suo governo, sollevando dagli incarichi istituzionali anche i funzionari governativi che si sono dichiarati contrari alle sue decisioni. L'ultimo a farne le spese è stato l'ambasciatore bielorusso in Slovacchia Igor Leshchenko, che aveva condannato la violenza usata dalle forze di sicurezza di Minsk.Lunedì scorso (24 agosto), Lukashenko era stato accolto dai ... Leggi su panorama

