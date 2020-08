Crisi Cecilia Rodriguez - Ignazio Moser: gelosia dietro la rottura, i nuovi retroscena (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'estate sta finendo, ma è sempre più verso la fine anche il rapporto fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo quasi 3 anni di fidanzamento. Giungono novità sul fronte delle motivazioni che avrebbero portato all'incrinatura della quale vi stiamo parlando da qualche settimana, a rivelarle è il giornalista di Chi Gabriele Parpiglia dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.Al centro di tutto ci dovrebbero essere due punti fermi: la gelosia e la convivenza forzata data dal lockdown di mesi fa. Due caratteri che sarebbero entrati in collisione, portandoli all'allontanamento. 26 agosto 2020 12:22. Leggi su blogo

toysblogit : Crisi Cecilia Rodriguez - Ignazio Moser: gelosia dietro la rottura, i nuovi retroscena - blogtivvu : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: gelosia e like, motivi della rottura e segnali distensivi, Chi Magazine ricostru… - Diluke10 : Comunque la crisi tra Cecilia e Ignazio nessuno l'ha cagata. #totti -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Cecilia

Sarebbe stato Andrea Damante a provocare l’ennesima crisi nel rapporto con Giulia De Lellis. “Ha confidato agli amici di non essere più sicuro del suo amore per Giulia”, scrive il settimanale Chi che ...Ricordate quando qualche mese fa si scherzava e si faceva dell’ironia sul fatto che il lockdown avrebbe unito per sempre oppure avrebbe rotto anche rapporti che sembravano inossidabili? Sembrerebbe pr ...