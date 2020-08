Crescendo, il potere salifico della musica (Di mercoledì 26 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 26 AGO - Il potere savifico della musica anche nei confronti della politica tutto in un film. Si tratta di Crescendo #makemusicnotwar di Dror Zahavi, liberamente ispirato alla storia ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Il potere savifico della musica anche nei confronti della politica tutto in un film. Si tratta di CRESCENDO #makemusicnotwar di Dror Zahavi, liberamente ispirato alla storia de ...

A Fontanafredda si coltiva la cannabis a scopo terapeutico

La piante a Ceolini, stanno crescendo nell’ambiente ideale. Possono arrivare sino a 6 metri, la raccolta tra circa un mese FONTANAFREDDA. Coltivazione intensiva di canapa biomedicale: il cartello svet ...

