Covid19, boom di contagi tra i vip: ecco i nomi di chi ha contratto il virus (Di mercoledì 26 agosto 2020) Covid19: ecco i nomi di tutti i vip che hanno contratto il virus dopo aver trascorso le vacanze in Sardegna. La lista è molto lunga! Federico Fashion Style, Aida Yespica e Antonella Mosetti (fonte Instagram @federicofashionstyle, @aidayespica e @antonellamosetti)A quanto pare il ritorno dalle vacanze estive per molti volti noti dello spettacolo non è stato così rilassante. Moltissimi vip, al rientro, hanno scoperto di essere positivi al Covid19 che da diversi mesi imperversa nel nostro Paese e che, come è noto, ha provocato tantissime vittime. Sembra che la Sardegna e in particolar modo la Costa Smeralda sia uno dei focolari più attivi in questo momento e sono in tantissimi tra vip e non che, al ritorno, presentano i sintomi del ... Leggi su chenews

La pandemia di coronavirus è ancora lontana dall'esaurirsi. Nella giornata di ieri, in Italia, si sono contati 878 nuovi positivi e quattro decessi. Dall'inizio dell'incubo a oggi, il Covid-19, ha con ...

Sono 24 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore e salgono a 10 le persone ricoverate in terapia intensiva. Non ci sono migranti. Nel complesso sono 63 i ricoverati perché alt ...

