Covid, sale il numero dei contagiati: 4 nuovi positivi a Pozzuoli (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – sale ancora il numero dei contagiati da Covid-19 in Campania. Si sono registrati 4 nuovi casi a Pozzuoli e a darne notizia è il sindaco Vincenzo Figliolia. "Il Dipartimento epidemiologico dell'Asl Napoli 2Nord mi ha comunicato che QUATTRO nostri concittadini sono risultati positivi al test Covid-19. La ricerca dei loro link epidemiologici è già cominciata, per risalire ai possibili contatti. Si tratta di casi di rientro o collegati ad essi", informa il primo cittadino. Si registra, però, anche la guarigione di una donna. Ad oggi sono 119 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall'inizio ...

