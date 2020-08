Covid, nuovi casi nel Napoletano: positivi 3 ragazzi tornati dalle vacanze (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Sono stati registrati tre nuovi casi di contagiati da Covid-19, in forma asintomatica, a Torre del Greco. E’ quanto attestato dal Centro Operativo Comunale presieduto dal sindaco Giovanni Palomba. I tre nuovi positivi sono tre ragazzi di 27, 24 e 22 anni attualmente in isolamento domiciliare e di rientro da località turistica italiana. Continua, nel frattempo, lo screening ​degli ulteriori tamponi effettuati sull’intero territorio, e, attualmente al vaglio delle indagini di laboratorio. Il Centro Operativo Comunale comunica, altresì, che i cittadini rientranti dall’estero devono autodenunciarsi obbligatoriamente, entro le 24 ore, al Dipartimento di prevenzione dell’ASL ... Leggi su anteprima24

