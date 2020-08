Covid Lombardia, 269 nuovi casi e nessun morto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano, 26 ago. (Adnkronos Salute) - In Lombardia, per il secondo giorno consecutivo, non si registra alcun decesso da coronavirus. Mentre a fronte dell'altissimo numero di tamponi effettuati, pari a 16.561, sono 269 i nuovi positivi riscontrati (di cui 20 'debolmente positivi' e 9 a seguito di test sierologico) con un rapporto tra tamponi e numero di positivi pari a 1,6%. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Aumenta il numero di guariti/dimessi (+87), per un totale di 75.988 di cui 1.265 dimessi e 74.723 guariti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 17 (+2), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono stabili a 158. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono decedute in Lombardia 16.857 persone e i tamponi complessivi effettuati sono 1.517.718. Sono 102 i nuovi casi di ... Leggi su liberoquotidiano

