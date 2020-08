Covid, l’esito dei primi tamponi analizzati ad Airola: tutti negativi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Airola rende noto che i primi 18 tamponi nasofaringei effettuati su persone entrate in contatto con una giovane colpita da Coronavirus, hanno dato tutti esito negativo. Nella giornata di domani dovrebbero arrivare i risultati dei rimanenti quindici tamponi. L'articolo Covid, l’esito dei primi tamponi analizzati ad Airola: tutti negativi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

