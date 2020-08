Covid Italia, bollettino oggi 26 agosto. Boom nuovi casi: 1.367, 13 morti. Impennata in Lombardia e Toscana (Di mercoledì 26 agosto 2020) La situazione coronavirus in Italia in base al bollettino del 26 agosto 2020. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 1.367 (contro gli 878 di ieri). È il dato più alto dagli inizi di... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : Flavio Briatore ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano è risultato positivo al coronavirus. Sono più di 50… - sole24ore : Covid, i tre scenari dell’Oms per l’autunno in Italia - Corriere : Pochi giorni fa ai virologi: «Avete terrorizzato l’Italia» - mzuppy : RT @GIMBE: ?? @IaconaRiccardo ricorda come la novità di quest'ultimo mese è che ad essere contagiate in modo rilevante ora sono anche le re… - VivMilano : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, nuovo boom di contagi per il #Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati nelle… -