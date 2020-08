Covid Italia, bollettino oggi 26 agosto: 1.367 nuovi casi, 13 morti. Impennata in Lombardia e Toscana. Governo: boom tamponi a chi torna dall'estero (Di mercoledì 26 agosto 2020) La situazione coronavirus in Italia in base al bollettino del 26 agosto 2020. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 1.367 (contro gli 878 di ieri). È il dato più alto dagli inizi di... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi per il #Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati… - Agenzia_Ansa : Flavio Briatore ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano è risultato positivo al coronavirus. Sono più di 50… - sole24ore : Covid, i tre scenari dell’Oms per l’autunno in Italia - MoosesPitouca : RT @matteosalvinimi: Un poliziotto palermitano, a Lampedusa per l’emergenza sbarchi, è positivo al Covid. Ecco la conseguenza della pessima… - gigliol05563614 : RT @CesareSacchetti: È incredibile. Il direttore dello Spallanzani ha chiaramente detto che non c'è nessuna crisi da Covid e che si sperime… -