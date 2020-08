Covid: è morta Rita Greco, la vedova del Boss delle Cerimonie (Di mercoledì 26 agosto 2020) È morta all’età di 80 anni Rita Greco, la vedova del ‘Boss delle Cerimonie’ Antonio Polese scomparso a dicembre 2016. La donna si è spenta a causa del Covid-19 ed era stata ricoverata nell’ospedale Cotugno di Napoli il primo giorno in cui si sviluppò il focolaio nel comune di Sant’Antonio Abate (Napoli), all’interno del grand Hotel “La Sonrisa” – diventato famoso grazie al programma in onda su Real Time ribattezzato ‘Il castello delle Cerimonie’ dopo la morte di Don Antonio – che era stato chiuso proprio in seguito alla positività di un dipendente. ... Leggi su tvzap.kataweb

HuffPostItalia : Invitato alle nozze ha il Covid: 56 contagiati, una morta. Burioni: 'Una storia che insegna' - __irishrose : Oddio ma è morta per covid la moglie del boss delle cerimonie ?? - ONadde : - valsthealien : ma come è morta di covid la moglie del boss delle cerimonie :( - arual812 : RT @liamvoice_: E' morta per Covid la moglie del proprietario della Sonrisa già defunto tempo fa. Il famoso 'boss delle cerimonie ' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid morta Coronavirus Modena, morte nella casa di riposo. "Non sappiamo come sia entrato" il Resto del Carlino Coronavirus, altri 135 casi di contagio in regione: più della metà sono di rientro

Sale a 6111 il numero dei positivi in totale. Un decesso in più, purtroppo, nel triste conteggio. Sono 443 le persone morte per Covid-19 in Campania. Tre i guariti. Dei 135 nuovi casi più della metà ...

Ancora l'idrossiclorochina

Ieri ho ricevuto un comunicato stampa dal Neuromed di Pozzilli su uno studio retrospettivo della collaborazione CORIST riguardante i dati clinici di 3.451 pazienti ricoverati per covid-19 tra il 19 fe ...

Sale a 6111 il numero dei positivi in totale. Un decesso in più, purtroppo, nel triste conteggio. Sono 443 le persone morte per Covid-19 in Campania. Tre i guariti. Dei 135 nuovi casi più della metà ...Ieri ho ricevuto un comunicato stampa dal Neuromed di Pozzilli su uno studio retrospettivo della collaborazione CORIST riguardante i dati clinici di 3.451 pazienti ricoverati per covid-19 tra il 19 fe ...