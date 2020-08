Covid, come sarà il ritorno a scuola. Dalle mascherine ai test ai nuovi banchi (Di mercoledì 26 agosto 2020) A pochi giorni dalla riapertura delle scuole a settembre - e con l'ultimo vertice governo-regioni che si è risolto in un nulla di fatto - può essere utile fare un punto della situazione su orari fissi ... Leggi su quotidiano

TizianaFerrario : C’è chi fa il gradasso e chi si mette al servizio degli altri con coraggio come questa donna che sceglie di sperim… - caterinabalivo : Stamattina questa lettera ci riflettere su quanto tutto può cambiare e che non si può tornare indietro come scrive… - stanzaselvaggia : Cose che dopo il Covid non sono più tornate come prima, per me. - salvops17 : RT @MoriMrc: Fino a pochi minuti fa @Briatore sembrava spacciato... ora si scopre che sta bene (per fortuna), come peraltro era statisticam… - Mingucc : BRIATORE si è beccato il COVID e per evitare che venga DENUNICATO per aver creato FOCOLAI DI INFEZIONE ovunque, gl… -