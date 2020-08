Covid, Capua: “Ecco come evitare la seconda ondata senza lockdown” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Covid, parla la virologa Ilaria Capua. Intervistata dal Corriere della Sera, l’esperta spiega come si potrebbe evitare una seconda ondata in Italia senza applicare necessariamente un nuovo lockdown. Coronavirus, la seconda ondata è ancora arginabile e non col famigerato e controproducente lockdown. Ad assicurarlo è Ilaria Capua, virologa ed ex deputata, intervenuta quest’oggi ai microfoni … L'articolo Covid, Capua: “Ecco come evitare la seconda ondata senza lockdown” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Adnkronos : Covid, Capua: 'Seconda ondata si può evitare, serve collaborazione' - Godot42405938 : RT @marco_sampietro: Ilaria Capua dice che la comunità scientifica ha fallito e deve fare autocritica. Secondo me hanno fallito solo i divu… - LibroDecimo : RT @laltrodiego: •24/02/2020, Ilaria Capua: «non vedo per quale motivo il #COVID debba dare una forma respiratoria grave (...) c'è un allar… - longhiwilvit : RT @marco_sampietro: Ilaria Capua dice che la comunità scientifica ha fallito e deve fare autocritica. Secondo me hanno fallito solo i divu… - mtcometto : #COVID #SecondaOndata Si può evitare senza #lockdown con comportamenti consapevoli: #mascherine #distanziamento… -