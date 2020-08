Covid, anche Aida Yiespica e Antonella Mosetti contagiate in Sardegna (Di mercoledì 26 agosto 2020) Aida Yesica e Antonella Mosetti positive al Covid dopo una vacanza in Sardegna. Le showgirl lo hanno raccontato ai propri follower di Instagram e non avrebbero sintomi particolari. "Abbiamo abbassato la guardia troppo presto", ha detto la Mosetti. "Ciao ragazzi volevo informarvi che al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone (pur non avendo sintomi) e purtroppo ho riscontrato di essere positiva al Covid-19!! per fortuna sto bene sono ASINTOMATICA, spero passi al più presto questo brutto momento che noi tutti stiamo vivendo, mi raccomando massime precauzioni e usiamo tutti le MASCHERINE.. a presto un bacio a tutti voi", il messaggio della Yespica. Aumentano i contagi legati alla movida della Costa Smeralda. Tutto il ... Leggi su iltempo

Federico Fashion Style, è risultato positivo al Coronavirus dopo una vacanza in Sardegna: stamattina, il celebre hair stylist è stato in collegamento su Rai 3 con la trasmissione Agorà e in quell’occa ...

Allarme Federfarma, rischio carenza vaccini antinfluenzali in farmacia

Roma, 26 ago. (Adnkronos Salute) - Il prossimo autunno "la vaccinazione antinfluenzale sarà fondamentale per agevolare la diagnosi di Covid-19 e gestire i casi sospetti, soprattutto considerando l'att ...

