Covid a scuola, il piano di Napoli: «Mezzi di trasporto dedicati agli studenti e orari differenziati per l'ingresso» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mezzi di trasporto dedicati agli studenti e orari differenziati per l'ingresso a scuola. Sono queste le linee su cui il Comune di Napoli sta lavorando in vista dell'inizio dell'anno... Leggi su ilmattino

ilfoglio_it : ++ Esclusiva del Foglio. Ecco il documento riservato della task force anti Covid ignorato dal ministro Azzolina. Me… - CarloStagnaro : Esclusiva del Foglio: ecco il piano anti Covid ignorato dal ministro Azzolina - Agenzia_Ansa : Positivi i risultati di 20 test sierologici tra il personale scolastico in Umbria. Ora sono in isolamento in attesa… - m_masi1960 : RT @janavel7: 'Un prof su tre rifiuta il test Covid.' (Repubblica). Se è vero si dovrebbero sospendere dallo stipendio finché non lo hann… - TntLuca : RT @valfurla: Quando scrivete 'corsa contro il tempo per la riapertura della scuola' e l'avete chiusa a febbraio e sapete da sei mesi che e… -