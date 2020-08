Covid a Napoli, focolaio alla Sonrisa: è morta la vedova del boss delle cerimonie (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il 12 agosto scorso fu trasferita al Cotugno di Napoli, questa mattina il suo cuore ha smesso di battere. La vedova del noto don Antonio Polese, defunto boss delle cerimonie è morta a seguito... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid a Napoli, al Cotugno cinque ventenni con la polmonite Il Mattino Covid, la mappa dei nuovi contagiati tra Napoli e la provincia: il numero dei ricoverati

Sono ben 60 i positivi della città di Napoli inseriti nel bollettino covid di ieri dell’Unità di crisi della Regione Campania e individuati dalle indagini epidemiologiche dell’Asl Napoli 1 Centro. Gli ...

Coronavirus: Campania; 135 positivi in 24 ore, un decesso

(ANSA) - NAPOLI, 26 AGO - Centotrentacinque positivi di cui 71 casi di rientro (41 dalla Sardegna e 30 dall'estero) su 3.026 tamponi: questi i dati del bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Reg ...

