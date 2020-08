Covid-19, nuovo boom di contagi in Italia: 1.367 casi in 24 ore (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Risalgono i contagi in Italia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.367 i nuovi casi di persone contagiate dal SARS-CoV-2 (ieri sono stati 878) segnando il dato più alto dagli inizi di maggio con il totale che sale così a 262.540. Dopo quello di oggi, il dato più alto degli ultimi mesi si era avuto domenica scorsa, con 1.210 contagi in un giorno. In aumento, rispetto ai 4 di ieri, anche il numero dei morti che arrivano a 13 (35.458 complessivi). I tamponi sono stati 93.529, quasi 20mila più di ieri (72.341). Questi i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Attualmente sono 1.055 i pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali Italiani; 69 (+3 rispetto a ieri) ... Leggi su quifinanza

