Covid-19, nuova impennata di contagi: oggi 1367 casi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Covid-19, impennano ancora i contagi: sono 1367 i nuovi casi su oltre 93mila tamponi. I decessi nelle ultime 24 ore sono 13, 69 le persone in terapia intensiva Sono 1.367, a fronte di 93.529 tamponi effettuati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. 13 i decessi. E’ quanto emerge dal quotidiano… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

