Covid-19, lutto al Castello delle Cerimonie: è morta la vedova del "Boss" Terribile lutto al Castello delle Cerimonie, i fan cadono nello sconforto: uno dei personaggi più amati dello show è morto di Covid-19. Il 5 agosto 220 l'Hotel Ristorante La Sonrisa, location de Il Castello delle Cerimonie, è stato chiuso come misura preventiva, un membro dello staff è stato trovato positivo al Covid-19. Negli scorsi mesi i fan del programma temevano per una cancellazione dello show da parte di Real Time. Oggi i fan apprendono con dolore la morte di uno dei personaggi principali dello show.

TizianaFerrario : C’è chi fa il gradasso e chi si mette al servizio degli altri con coraggio come questa donna che sceglie di sperim… - Scisciano : Grave lutto a “La Sonrisa”: Morta di Covid la vedova del “Boss delle Cerimonie” - gnoccadelsud : RT @Miti_Vigliero: Lutto nel Castello della Sonrisa: è morta la signora Rita, moglie di don Antonio Polese il 'Boss delle Cerimonie' Sarebb… - ilgiornale : È morta l'anziana vedova del Boss delle cerimonie, Rosa Greco: alla Sonrisa da qualche settimana si era acceso un f… - zazoomblog : Lutto alla Sonrisa focolaio Covid: morta la vedova del Boss delle Cerimonie - - #Lutto #Sonrisa #focolaio #Covid: -

Rita Polese Greco è morta oggi per coronavirus. La moglie di don Antonio non aveva ancora sviluppato i sintomi del Covid-19 Nuovo lutto a La Sonrisa: dopo aver detto addio al fondatore don Antonio Pol ...Tutti reclamiamo l’apertura della scuola e che sia garantito assolutamente il diritto classico allo studio. Ma come affronteranno gli alunni questo reinserimento? A pochi giorni dall’apertura della sc ...