Covid-19, l'Anci Campania chiede di rinviare la riapertura delle scuole al 28 settembre (Di mercoledì 26 agosto 2020) Aule troppo piccole, l'Arcidiocesi di Salerno ai parroci: 'Date i nostri locali alle scuole' 24 agosto 2020 La proposta parte dal sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante , e dall'assessore del ... Leggi su salernotoday

MontiLegacoop : RT @legcoopsociali: #infanzia 0-6: ecco il protocollo di sicurezza firmato come @CooperativeITA con i ministeri, i sindacati, @comuni_anci,… - Borderline_24 : #Turismo e #Covid, i sindaci di Puglia: 'Troppi giovani indisciplinati, non riusciamo a gestirli'… - massimo_ascari : RT @legcoopsociali: #infanzia 0-6: ecco il protocollo di sicurezza firmato come @CooperativeITA con i ministeri, i sindacati, @comuni_anci,… - Emininnik : RT @legcoopsociali: #infanzia 0-6: ecco il protocollo di sicurezza firmato come @CooperativeITA con i ministeri, i sindacati, @comuni_anci,… - legcoopsociali : #infanzia 0-6: ecco il protocollo di sicurezza firmato come @CooperativeITA con i ministeri, i sindacati,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Anci Covid-19, l'Anci Campania chiede di rinviare la riapertura delle scuole al 28 settembre SalernoToday Scuola: terminato vertice governo-regioni, nulla di fatto

Nulla di fatto tra governo centrale e regioni a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico. A lamentarsi è il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che ha affidato al proprio profilo Facebook u ...

Istituzione Zone Franche Montane, convegno a Randazzo con il senatore Luciano D’Alfonso

Sabato 29 agosto 2020 alle ore 10 al Centro polifunzionale (ex cinema) di via Cairoli a Randazzo ( Ct) si terrà un tavolo operativo promosso dal Comitato regionale pro ZFM in Sicilia dal titolo “Zone ...

Nulla di fatto tra governo centrale e regioni a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico. A lamentarsi è il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che ha affidato al proprio profilo Facebook u ...Sabato 29 agosto 2020 alle ore 10 al Centro polifunzionale (ex cinema) di via Cairoli a Randazzo ( Ct) si terrà un tavolo operativo promosso dal Comitato regionale pro ZFM in Sicilia dal titolo “Zone ...