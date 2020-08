Covention repubblicani, Melania Trump invita a votare Donald (Di mercoledì 26 agosto 2020) La first lady ha parlato al termine della seconda giornata della kermesse per la ricandidatura del marito, ma si è allontana dalla retorica e dai troni del consorte Leggi su corriere

CaterinaDoglio : RT @Corriere: L’appello (senza invettive) di Melania Trump: votate Donald - Corriere : L’appello (senza invettive) di Melania Trump: votate Donald -

Ultime Notizie dalla rete : Covention repubblicani

In un video registrato alla Casa Bianca e trasmesso in apertura della seconda serata della convention repubblicana, Donald Trump ha concesso una grazia a Jon Ponder, che dopo essere stato condannato p ...La seconda giornata s’annunciava, però, scivolosa: quattro anni or sono, a Cleveland, Melania Trump aveva fatto flop, con un discorso in parte copiato da quello del 2008 di Michelle Obama: e dire […] ...