Così la Cina si sta «mangiando» il mondo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Pesce catturato in tutti gli oceani. E l'accaparramento di minerali strategici come oro, uranio, cobalto. Il paese del dragone sta giocando una partita globale. Spesso al di là delle regole.L'ultimo appetito del gigante asiatico è per una creatura microscopica. Il krill sarebbe il cibo primario di balene, pinguini e uccelli acquatici, ma da quando in Cina si è sparsa la voce che l'olio che se ne estrae ha proprietà benefiche (in realtà non sostenute da prove certe) anche i cittadini dell'ex Celeste Impero sentono la necessità di farne incetta. E la richiesta è così alta che la flotta organizzata per catturare il mini-crostaceo in Antartide ha rapidamente portato il Dragone a diventare il numero uno di questo commercio. In maggio si è varata a Guangzhou la più grande nave da pesca di krill al ... Leggi su panorama

