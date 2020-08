Cosenza, Schiavi positivo al Covid-19 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il giocatore del Cosenza, Raffale Schiavi è risultato positivo al Covid-19 dopo aver effettuato il tampone. Il calciatore è asintomatico e isolato nel suo domicilio Campano.IL COMUNICATO DEL Cosenzacaption id="attachment 1012811" align="alignnone" width="1024" Raffaele Schiavi, Getty Images/captionIl Cosenza Calcio informa di aver ricevuto dal proprio tesserato Raffaele Schiavi una certificazione che attesta la positività al Covid-19. Il giocatore, di rientro da un periodo di vacanza, si è sottoposto precauzionalmente al tampone nella propria regione di residenza risultando positivo al Coronavirus. Il giocatore è completamente asintomatico e trascorrerà il periodo di ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Cosenza, Schiavi positivo al Covid-19 - - 8e30it : Il Cosenza calcio conferma la positività di Raffaele Schiavi - CosenzaPost : Cosenza, Schiavi positivo al Coronavirus: il calciatore è asintomatico -

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza Schiavi

Cosenza Post

E' Schiavi il giocatore del Cosenza che di ritorno da una vacanza fuori regione, è risultato positivo al Covid-19. Non sarà presente al raduno di stasera. E’ già di un paio d’ore la notizia circa un p ...Domani sera il Cosenza calcio si ritroverà a Villa Fabiano. Il resort rendese è stato scelto dal presidente Guarascio per dare l’inizio alla nuova stagione 2020/21. Cresce in tutti i tifosi e negli ...