Cosenza, precipita aereo da turismo: due morti (Di mercoledì 26 agosto 2020) In provincia di Cosenza precipita un aereo da turismo: morti entrambi gli occupati. L’incidente è avvenuto a Cassano allo Jonio, inutili i soccorsi per i due. Tragedia in Calabria, in provincia di Cosenza, dove a Cassano allo Jonio un piccolo aereo da turismo è precipitato per cause che sono ancora non chiarite. A bordo del velivolo si trovavano due persone che hanno perso la vita nello schianto: a nulla sono valsi i soccorsi giunti sul luogo, gli occupanti del mezzo erano già morti. Sono attualmente in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente, soprattutto per svelare i motivi per i quali l’aereo avrebbe perso improvvisamente quota. Si trattava di ... Leggi su bloglive

