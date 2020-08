Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati del coronavirus del 26 agosto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Come ogni giorno, il Ministero della Salute ha pubblicato l’aggiornamento con il bollettino della situazione coronavirus nel nostro Paese. L’attenzione, da qualche settimane, è tornata a essere molto elevata dopo l’incremento dei nuovi casi che ha portato alla crescita della curva epidemiologica dopo i cali del mese di giugno e l’inizio di luglio. Ecco i numeri coronavirus 26 agosto. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1364 nuovi contagi, a differenza degli 870 conteggiati ieri. Le nuove nuove vittime sono state 13 (mentre ieri erano 7). In totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia, i casi riscontrati nel nostro Paese sono stati 262.540 (gli attualmente positivi sono 20.753), mentre le vittime sono 35.458. LEGGI ANCHE > cosa ... Leggi su giornalettismo

