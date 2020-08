“Cosa abbiamo trovato nel corpicino”. Gioele Mondello, a rivelarlo è la tac: ecco cosa si aspettano di capire gli inquirenti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nel corpicino del piccolo Gioele, come apprende l’Adnkronos, c’erano delle pietruzze che potrebbero essere utili ai periti nominati dalla Procura di Patti (Messina) per stabilire il luogo della morte del bambino ma anche la data del decesso. E’ quanto emerso dalla tac eseguita al Policlinico di Messina prima dell’autopsia. La tac sui resti del bambino di 4 anni, figlio di Viviana Parisi, la deejay trovata morta lo scorso 8 agosto cinque giorni dopo la sua scomparsa dopo l’incidente avvenuto sulla A20 Messina-Palermo, è servita per effettuare dei “rilievi antropometrici”, come ha spiegato Daniela Sapienza, medico legale della task force di esperti che parteciperà all’autopsia. “Per correlare il soggetto all’età anagrafica, sesso, e quanto utile per fare i rilievi antropologici”. ... Leggi su caffeinamagazine

