Coronavirus | una soccorritrice si sfoga | “Ci avete chiamato eroi | ora portate la mascherina come braccialetto”

ROMA – "Guardo le foto e i video della vostra movida e di notte non dormo perché ho paura di dover tornare a stare sola, lontana dalla mia famiglia perché faccio un 'lavoro rischioso'. Ho paura di dover combattere la vostra cazzo di ignoranza, e il vostro spietato coraggio di vedermi quando chiamate l'ambulanza e dirmi che non riuscite a tenere la mascherina per 2 ore di viaggio in treno perché andate in 'iperacidosi'". Giorgia, 24 anni è una soccorritrice del Servizio Ambulanze 'Mediolanum Soccorso', e affida ad un post sui social il suo sfogo, post che ha fatto moltissime condivisioni.

