Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.367 casi (con record di tamponi) e 13 morti. In Lombardia 269 contagi (Di mercoledì 26 agosto 2020) I malati crescono di oltre il 5%. Incremento notevole in Lazio e Toscana per i rientri dalle vacanze. Il 94,5% dei positivi è in isolamento domiciliare Leggi su ilsole24ore

sole24ore : #Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.367 casi (con record di tamponi) e 13 morti. In Lombardia 269 contagi… - Open_gol : In Francia oggi è stato registrato un altro record: il numero di nuovi casi positivi è arrivato nelle ultime 24 ore… - oss_romano : #26Agosto La #pandemia da #coronavirus sta rallentando nel mondo secondo gli ultimi dati settimanali del @WHO - toMattaMarina : Google mi fa vedere dove sono stata negli ultimi anni con le informazioni GPS presenti nelle foto. E niente, mi sem… - FadaBot : RT @agnostico43: Coronavirus. Quanta poca umiltà nel mondo scientifico. Non riescono a dire l'unica cosa sensata di questi ultimi mesi: 'No… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultimi Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.367 casi (con record di tamponi) e 13 morti. In Lombardia 269 contagi Il Sole 24 ORE Covid, bollettino Puglia 26 agosto. 51 nuovi positivi

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 26 agosto 2020 in Puglia, sono stati ...

Di Anton Filippo Ferrari

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 20,753 le persone attualmente positive al Coronavirus (Covid-19) in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Ita ...

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 26 agosto 2020 in Puglia, sono stati ...CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 20,753 le persone attualmente positive al Coronavirus (Covid-19) in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Ita ...