Coronavirus ultime notizie: nuovo boom di casi, ma quasi 100 mila tamponi (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus ultime notizie: si registra un nuovo boom di casi positivi in Italia, stando ai dati diffusi dal bollettino della Protezione Civile aggiornato a mercoledì 26 agosto 2020. I nuovi casi positivi sono aumentati di 511 unità rispetto alle 24 ore precedenti, registrando il dato più alto dagli inizi di maggio, a fronte però di un numero record di tamponi effettuati. quasi 100 mila, ovvero un totale di 93.529 tamponi, 20 mila in più rispetto alle 24 ore precedenti.Segui Termometro Politico su Google News Le precisazioni dell’Oms sulla recidiva delle infezioni Coronavirus ultime ... Leggi su termometropolitico

