Coronavirus ultime notizie: bollettino quotidiano. Oms: “pandemia rallenta” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus ultime notizie: bollettino quotidiano. Oms: “pandemia rallenta” Coronavirus ultime notizie: c’è un nuovo calo di casi positivi di Covid-19 nel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 878 nuovi casi positivi, ovvero 75 casi in meno rispetto alle ultime 24 ore, per un totale di 261.174 casi da inizio pandemia. Il numero dei guariti incrementa di 353 unità (dalle 192 del giorno precedente), mentre le vittime sono 4, per un totale di 35.445 decessi da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono stati 72.341, ovvero circa 26 mila in più rispetto al giorno precedente. Sale di 1 unità il numero dei ricoveri in terapia intensiva (66), mentre le ... Leggi su termometropolitico

