Coronavirus, tamponi drive in ad Ortona si estende lo screening (Di mercoledì 26 agosto 2020) Chieti - tamponi per chi rientra dall'estero, per ragioni di lavoro o per vacanza, ma anche da regioni italiane che fanno registrare contagi da Coronavirus elevati, come la Sardegna, divenuta nuovo focolaio e fonte di grande apprensione. Si estende lo screening avviato da lunedì dalla Asl Lanciano Vasto Chieti con i tamponi “drive-in” eseguiti all'esterno dell'ospedale di Ortona grazie a una postazione mobile del 118. L’iniziativa, riservata inizialmente ai vacanzieri di ritorno da Croazia, Malta, Grecia e Spagna, ora apre a un target più ampio di cittadini residenti o domiciliati nei Comuni della provincia di Chieti, al fine di intercettare e isolare il maggior numero possibile di casi positivi al Coronavirus, ... Leggi su abruzzo24ore.tv

