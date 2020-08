Coronavirus Spagna: altri 3.594 contagi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Spagna ha diagnosticato 3.594 nuove infezioni da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministero della Sanità dopo un conteggio aggiornato di circa 4.000 casi il giorno precedente, che ha segnato il livello più alto di questa settimana ma al di fuori dei picchi della scorsa settimana. I casi cumulativi, compresi i risultati dei test degli anticorpi su pazienti che potrebbero essere già guariti, hanno raggiunto 419.849, il livello più alto nell’Europa occidentale. Sono stati registrati altri sette decessi, portando il bilancio complessivo a 28.971. I dati hanno mostrato che la Spagna ha raggiunto un nuovo picco la scorsa settimana, registrando circa 8.000 nuove infezioni venerdì. Queste cifre sono soggette a modifiche ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Spagna #coronavirus Il primo ministro spagnolo Pedro #Sanchez annuncia l'esercito contro la pandemia . Intanto… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Spagna 2.415 nuovi casi in 24 ore: 768 a Madrid #Coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Spagna oltre 20mila nuovi casi in 3 giorni: ora misure drastiche #coronavirus… - 501_tot : RT @VladiMurtas: Balzo dei contagi in Italia: 1367 e 13 decessi. In Spagna 3954 casi in più in un giorno. Inutile dire che dobbiamo ancora… - Affaritaliani : Coronavirus, Spagna: 3.594 nuovi casi, aumenta presenti in terapia intensiva -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spagna Coronavirus, Spagna: più di 2400 nuovi contagi. “Duemila soldati per tracciare infetti” Il Fatto Quotidiano Coronavirus, i dati nazionali del 26 agosto: 1.367 nuovi casi ma con record tamponi

Sono 1.367 i nuovi casi di coronavirus alle 17 del 26 agosto e portano il totale dei contagi, dall’inizio della pandemia, a quota 262.540 (+0,52%). I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 13, a se ...

Coronavirus Lazio: oggi 162 nuovi casi, 121 solo a Roma

Nel Lazio si registrano oggi, 26 agosto, 162 nuovi casi di coronavirus e un morto. Di questi nuovi casi 121 sono a Roma. Rispetto a ieri si registra un lieve incremento (erano stati 143 i contagi diag ...

